Барнаул, 20 июня, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Алтайское отделение партии «Единая Россия» обнародовало фамилии персоналий, которые возглавят партийные списки на предстоящих муниципальных выборах в Барнауле, Бийске и Рубцовске, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова Политагитация в Барнауле

Как следует из официальной информации алтайских единороссов, в «общегородскую тройку» в Барнаульскую городскую думу вошли глава администрации Барнаула Сергей Дугин и два действующих депутата: сопредседатель Алтайского отделения ОНФ Марина Ермоленко и председатель правления Алтайской краевой организации им. Героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Сергей Завалихин.

Поясняя выбор президиума регионального политсовета «Единой России», секретарь реготделения Александр Романенко отметил, что по инициативе Сергея Дугина в этом году были запущены приоритетные городские проекты, «которые сегодня являются примером эффективного сотрудничества органов местного самоуправления, партии «Единая Россия», бизнеса и общественности». Что касается выбранных в «паровозы» действующих депутатов барнаульской гордумы, лидер алтайских единороссов заметил, что Марина Ермоленко является экспертом в вопросах реализации социальной политики в городе и готова активно включаться в разработку будущей партийной программы.

«Сергей Завалихин более 30 лет активно занимается общественной деятельностью в крае и городе, большое внимание уделяет патриотическому воспитанию подрастающего поколения. На наш взгляд, эти люди достойно представят партию на выборах в Барнаульскую городскую Думу», — подчеркнул Александр Романенко.

С его выводами согласен и политический блогер Антон Понкрашёв, который находит в происходящем повторение технологии 2012 года, когда список партии в Барнауле возглавил мэр города и общественники его дополняли, максимально охватывая электоральные группы.

«На прошлых выборах двенадцатого года эта схема оказалась вполне удачной для «Единой России», вполне возможно, именно поэтому сегодня мы видим примерно то же самое. Барнаульская тройка довольна сбалансирована. Сергей Дугин как сити-менеджер активно выступает за улучшение жизни горожан, делая конкретные заявления и приглашая горожан поучаствовать в обсуждении городских проектов.

Марина Ермоленко — медийный депутат и сопредседатель регионального отделения Народного фронта. Если верить социологическим исследованиям, то у ОНФ на сегодняшний день отсутствует антирейтинг. В условиях избирательной кампании это важный момент. Народный фронт активно взаимодействует с людьми, что называется «на земле», что даёт понимание проблемных точек в разных сферах.

Что касается Сергея Завалихина, то он во время кампании явно будет делать ставку на патриотизм. А патриотическая повестка и сегодня является важным объединяющим элементом. Поэтому если этот элемент хорошо «упаковать» в рамках избирательной кампании, то это добавит хороший процент голосов», — отметил блогер в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

В Рубцовске лидерами общегородского списка по итогам тайного рейтингового голосования стали: главный врач КГБУЗ «Онкологический диспансер г. Рубцовска» Василий Курганский, директор Рубцовского филиала ОАО «Алтайвагон», депутат алтайского парламента Юрий Кайро и директор МУ «Троллейбусное предприятие г. Рубцовска», секретарь Рубцовского местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Черноиванов.

«Окончательно список будет утвержден конференцией, которая, по решению партийцев, состоится 12 июля», — подчеркнули рубцовские единороссы.

Рубцовский пул, по словам политического блогера Антона Понкрашёва, собран по классической технологии. «В тройку входит представитель крупного бизнеса, бюджетной сферы и кто-то из местной ячейки партии. Здесь интересно будет посмотреть на то, кто будет представлять оппозиционные партии, учитывая их активизацию во время кампании 2016 года и продолжения протестной активности в 2017 году», — отметил он.

В Бийске итоговый, общегородской список кандидатур на выборы депутатов Бийской городской думы возглавили исполняющий обязанности главы администрации наукограда Александр Студеникин, депутат алтайского парламента Татьяна Ильюченко и директор бийского строительного управления №1 Юрий Кудинов. Интересно, что в поддержку Александра Студеникина байские единороссы проголосовали единогласно. Мало того, его кандидатуру одобрил даже депутат-коммунист Юрий Голунов, заявив, что новый исполняющий обязанности градоначальника «обладает всеми необходимыми профессиональными навыками для руководства городом, является хорошим хозяйственником, и лучше кандидатуры на сегодняшний день не найти».

Политический блогер Антон Понкрашёв тоже обращает внимание на это обстоятельство.

«Бийская тройка довольно интересна не столько тем, кто в ней присутствует, сколько отсутствует. В Бийске сейчас происходят изменения в элите, а жители хотят видеть в политике новые лица. «Единая Россия» запрос на новые лица удовлетворяет. Что касается Студеникина, то он 20 лет отработал на производстве, сейчас является и. о. главы администрации Бийска, проблемы Бийска ему вряд ли не знакомы, его включение в список вполне понятно. Здесь стоит отметить интересный момент, на сессии горсовета Студеникина поддерживали даже представители КПРФ.

Татьяну Ильюченко из Бийска, там её прекрасно знают и уважают за спортивные достижения. Кудинов является представителем крупного бизнеса, которому также предстоит решать проблемы горожан совместно с администрацией», — заключил блогер.

Между тем лидер алтайских единороссов Александр Романенко, говоря о кандидатурах предстоящей избирательной кампании, заявил, что единственный критерий, который использовался при формировании команды — это итог голосования избирателей.

«Уверенно могу сказать, на выборах 10 сентября партию «Единая Россия» будут представлять народные кандидаты», — подчеркнул Романенко. По его словам, окончательное решение по кандидатурам будет принято на конференции 14 июля.

«Что касается заявления Романенко, то на праймериз в Барнауле выступали разные кандидаты, с разными политическими программами. Часть заявлений носила явно популистский характер, например, про строительство метро в Барнауле, но кандидатов за это никто не одёргивал, давая возможность высказаться. Секретарь «Единой России» уже заверил, что партию будут представлять только победили предварительного голосования. К процедуре отбора кандидатов партией относятся по-разному, но то, что это реальная возможность заявить о себе как о кандидате, согласны практически все. Поэтому заявление Александра Романенко вполне реально», — считает политический блогер Антон Понкрашёв.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования — 10 сентября — партия власти готовится к участию в муниципальных выборах в Алтайском крае. Осенью 2017 года в условиях жёсткой конкуренции будут выбирать мэров крупных городов и муниципалитетов. Всего на муниципальном уровне в регионе будет разыграно около 7 тысяч депутатских мандатов.

Депутатов Барнаульской городской думы изберут на прямых выборах.