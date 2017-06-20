Петропавловск-Камчатский, 20 июня, 2017, 07:48 — ИА Регнум. На Камчатке срываются сроки ремонта на 16 участках различных трасс из-за того, что контракты на работы выиграли московские подрядчики, которые до сих пор не приступили к работе. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM министр транспорта и дорожного строительства края Владимир Каюмов, речь идет о трассе с переходным покрытием «Мильково — Ключи — Усть-Камчатск», а также о трассах «Начикинский совхоз — Усть-Большерецк», «Крапивное — Эссо», «Каменское-Манилы».

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

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Собеседник агентства отметил, что всего на конкурс для проведения ремонтных работ было выставлено 30 участков и московские подрядчики забрали больше половины — 16 участков. На них сейчас выполнен только ямочный ремонт, что не заменяет полноценных работ. Поэтому чиновники ищут способы расторгнуть уже заключенные контракты.

Каюмов отметил, что они были заключены после проведения соответствующих конкурсов, на которые и заявились две фирмы из Москвы. Они «сбили» цены на 60 и более процентов и, по закону, с ними заключили соглашения. Вот только к работе они так и не приступили.

«Компаниям предложено расторгнуть контракты по соглашению сторон. Если реакции не последует, мы используем право расторгнуть контракты в одностороннем порядке. В любом случае, к подрядчикам будут применены штрафные санкции», — сказал министр.

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На Камчатке постоянно возникают проблемы с подрядчиками из других регионов России. Это касается не только дорог, но и строительства домов. Местные власти уже неоднократно просили поменять закон, чтобы не было таких проблем. Дело в том, что коммерсанты из других регионов страны просто не знают географических и метеорологических особенностей края. Они «сбивают» цены контрактов, а потом выясняют, что поезда сюда не ходят, то есть стоимость стройматериалов увеличивается, а расстояния от объекта к объекту могут быть большими при сезонности завоза.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на ямочный ремонт проездов и восстановление дорог в рамках краевой программы благоустройства на Камчатке предусмотрено порядка 1 млрд рублей. Учитывая состояние улично-дорожной сети, основной объём средств направлен на приведение в порядок магистралей и внутриквартальных проездов Петропавловска-Камчатского.