Вашингтон, 20 июня, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Законопроект об ужесточении санкций против России и придания им статуса закона направлен на экспертизу в комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США. Такое решение было принято республиканским руководством нижней палаты конгресса, сообщает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Отмечается, что теперь законопроект о расширении санкций, одобренный Сенатом Конгресса США 14 июня, столкнется с «неопределенным будущим в палате представителей». Как пояснила пресс-секретарь спикера нижней палаты, республиканца Пола Райана (штат Висконсин) Эшли Стронг, о дальнейшем продвижении документа станет известно после его изучения.

При этом Стронг не пояснила, в какой срок законопроект будет рассмотрен и ожидаются ли поправки к нему. Однако если нижняя палата примет другой вариант документа, согласование его с версией Сената также займет время.

Демократ Элиот Энгел, известный как сторонник антироссийских санкций, выразил обеспокоенность шагом республиканцев, так как пересмотр документа, по его мнению, может привести к ослаблению ограничений. Энгел призвал республиканцев немедленно выставить проект на голосование в нижней палате конгресса.

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Как сообщало ИА REGNUM, проект новых антироссийских санкций, предполагающий облечение их в форму закона, был внесен в конгресс в январе 2017 года. Его инициаторами выступили сенаторы Линдси Грэм, Джон Маккейн и Бенджамин Кардин.

Новый статус санкций призван существенно осложнить их возможную отмену, в том числе — для президента США Дональда Трампа, который мог бы применить свое право вето. 14 июня 2017 года в пользу проекта высказалось подавляющее большинство сенаторов.

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