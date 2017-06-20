Сочи, Краснодарский край, 20 июня, 2017, 07:44 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сочи» снимается с первенства Профессиональной футбольной лиги. Об этом 19 июня сообщает «Советский спорт».

Sochi-fc.ru Тренировка ФК Сочи

По информации издания, финансовые проблемы не позволяют команде принять участие в турнире. Поэтому руководство клуба приняло решение об отказе от участия в первенстве Профессиональной футбольной лиги (второй дивизион, зона «Юг»).

Две недели назад клуб был вынужден расстаться с десятью игроками команды, а также с частью тренерского штаба.

Напомним, футбольный клуб «Сочи» был создан на базе клуба «Жемчужина» в 2013 году. Тогда он выступал в третьем дивизионе, после чего получил право в сезоне 2014/15 выступать во втором дивизионе в зоне «Юг».

Летом 2015 года клуб отказался от участия в турнире из-за финансовых проблем. А в сезоне 2016/17 команда снова прошла лицензирование РФС для участия в первенстве ПФЛ.

Предшественник клуба — сочинская «Жемчужина» — просуществовала с 1991 по 2013 года, также будучи несколько раз расформированной.