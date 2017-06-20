Санкт-Петербург, 20 июня, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Свыше 1 млн 800 тыс. пассажиров воспользовались услугами метро Санкт-Петербурга в первый день Кубка конфедераций FIFA-2017, сообщили в пресс-службе санкт-петербургского метропролитена.

Ru.fifa.com Кубок конфедерации FIFA 2017

«В день первого матча Кубка конфедераций метрополитен перевез более 1 миллиона 800 тысяч пассажиров, — сообщили в пресс-службе. — Это на 600 тысяч больше, чем в обычные выходные дни».

В первый день соревнований 17 июня станции петербургского метро были открыты до 1:30 мск.

Уточняется, что самое большое число пассажиров зафиксировано на станции «Крестовский остров»: этой остановкой воспользовалась 41 тысяча человек.

«Для сравнения: обычно по субботам станция обслуживает около 19 тысяч пассажиров», — сообщили в пресс-службе.

Когда матч закончился, пассажиропоток на «Крестовском острове» составил десять тысяч пассажиров в час.

Напомним, в первый день Кубка конфедераций российская сборная обыграла команду из Новой Зеландии со счетом 2:0. Матч проходил на стадионе «Санкт-Петербург».