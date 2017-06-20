США могут разместить свои военные резервы на Украине
Киев, 20 июня, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Свои военные резервы могут разместить США на Украине после подписания соглашения по безопасности между двумя странами, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, сообщает 20 июня «112 Украина».
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По его словам, после подписания двустороннего соглашения по безопасности, страны смогут начать совместные проекты в различных областях, в том числе научной и военной. Так, Вашингтон и Киев смогут проводить совместные «специальные операции», осуществлять научно-технические разработки, а также США смогут разместить на Украине свои военные резервы.
Парубий отметил, что США уже подписали подобные соглашения с Японией, Австралией и Израилем. Спикер также добавил, что Вашингтон может «в ближайшее время» решить вопрос о предоставлении летального оружия Киеву.
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Напомним, ранее председатель Палаты представителей США Пол Райан и спикер Верховной рады Андрей Парубий подписали меморандум о сотрудничестве между парламентами Украины и США, определяющий межпарламентский диалог по многим сферам жизни государства.