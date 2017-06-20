Киев, 20 июня, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Свои военные резервы могут разместить США на Украине после подписания соглашения по безопасности между двумя странами, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, сообщает 20 июня «112 Украина».

Steven Hitchcock ВС США

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По его словам, после подписания двустороннего соглашения по безопасности, страны смогут начать совместные проекты в различных областях, в том числе научной и военной. Так, Вашингтон и Киев смогут проводить совместные «специальные операции», осуществлять научно-технические разработки, а также США смогут разместить на Украине свои военные резервы.

Парубий отметил, что США уже подписали подобные соглашения с Японией, Австралией и Израилем. Спикер также добавил, что Вашингтон может «в ближайшее время» решить вопрос о предоставлении летального оружия Киеву.

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Напомним, ранее председатель Палаты представителей США Пол Райан и спикер Верховной рады Андрей Парубий подписали меморандум о сотрудничестве между парламентами Украины и США, определяющий межпарламентский диалог по многим сферам жизни государства.