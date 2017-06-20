Сочи, Краснодарский край, 20 июня, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Россия прекрасно справляется с организацией Кубка Конфедераций по футболу 2017 года. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, который ранее прибыл в Сочи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Трофей Кубка конфедераций

«Организация Кубка конфедераций — прекрасная, — сказал Инфантино. — Это касается как сегодняшнего матча в Сочи, так и остальных игр».

По его словам, на данный момент футбольный турнир «проходит отлично».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, церемония открытия Кубка Конфедераций прошла на стадионе «Санкт-Петербург» 17 июня. Финальный матч турнира пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

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