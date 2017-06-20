Благовещенск, 20 июня, 2017, 07:27 — ИА Регнум. В Амурской области российские археологи вместе с китайскими коллегами исследуют места древних поселений вдоль Амура. Впервые им удалось изучить территорию и с российской и с китайской стороны, сообщает ОТР.

Река Амур

Участники экспедиции обследовали около двухсот километров вдоль русла реки. На месте древних поселений им удалось найти предметы быта шестого века до нашей эры — это каменные орудия труда. Всего же ученым удалось обнаружить 4 городища, 2 стоянки и один могильник, которые существовали там с эпохи неолита до Средневековья.

Денис Волков, директор Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области:

«Китайские названия у них своих безусловно. Но если сравнивать с нашими археологическими культурами — это Новопетровская археологическая культура 6−8 век до нашей эры, талаканская — фрагменты керамики мы там обнаружили — стык эпох до нашей эры и нашей эры, раннее средневековье — это Махэская археологическая культура 6−7-9 век, Чжу-Дженская эпоха — это 10−11 век».

Во время этой экспедиции масштабные раскопки не проводились — они начнутся позже. Но уже сейчас, благодаря сотрудничеству с китайскими археологами удалось установить как взаимодействовали поселения по разные стороны реки.