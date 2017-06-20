Сеул, 20 июня, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Слова осуждения прозвучали из Южной Кореи в адрес северокорейского руководства в связи со смертью американского студента Отто Вомбиера из США, сообщает Yonhap.

Флаг Южной Кореи

Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин обещал, что приложит все усилия, чтобы освободить удерживаемых в Северной Корее своих соотечественников и граждан США.

Напомним, американец Вомбиер в 2016 году был осужден в Северной Корее на 15 лет лишения свободы за сорванный плакат. Его обвинили в действиях, направленных против государства. Сам американец признал свою вину, в том числе и то, что он действовал по заданию ЦРУ.

В заключении Вомбиер пробыл год. Находясь в тюрьме, американец тяжело заболел и впал в кому, в которой находился несколько месяцев. Спецпосланник США по вопросам Северной Кореи Джозеф Юн, прибывший в Пхеньян с визитом, добился освобождения соотечественника.

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После освобождения 13 июня Вомбиер вернулся в США, где умер из-за поражения мозга 19 июня в медицинском центре в Цинциннати. В заявлении, сделанном членами семьи покойного, отмечается, что «ужасное, мучительное, жестокое обращение» с ним в КНДР довело организм молодого человека до такого состояния, что «никакой другой итог не был возможен».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июня госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что заключение Вармбиера в Северной Корее было незаконным и потребовал от Пхеньяна освободить еще троих американцев, также незаконно, по мнению Вашингтона, удерживаемых северокорейскими властями.