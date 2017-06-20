Прага, 20 июня, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Женская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Черногории и вышла 1/8 финала Евробаскета-2017. Третий матч группового турнира завершился со счетом 78:54 в пользу российских баскетболисток.

(сс) Peter Griffin Баскетбол

Самым результативным игроком встречи стала Анжелика Робинсон из Черногории, набравшая 17 очков. В составе российской сборной наибольшую результативность показала Эпифанни Принс, на счету которой 13 очков.

В 1/8 финала российской команде будет противостоять сборная Греции, которая после поражения от Франции в заключительном матче группового этапа со счётом 63:70 оказалась на третьем месте в группе C.

Матч пройдёт 20 июня. Победитель этой пары встретится в ¼ финала со сборной Турции, занявшей первое место в группе B.

Баскетбол. Чемпионат Европы-2017. Женщины. Группа D. 3-й тур.

Черногория — Россия — 54:78 (18:21, 16:17, 15:19, 5:21)