Вашингтон, 20 июня, 2017, 07:16 — ИА Регнум. План по выстраиванию «конструктивных рабочих отношений» между Вашингтоном и Москвой разработал Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Об этом сообщает издание BuzzFeed, которое ссылается на секретный документ ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

«На данный момент американо-российские отношения находятся в сточной канаве, — рассказал газете высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства. — Мы хотим сделать так, чтобы они не оказались в канализации».

Издание отмечает, что план Тиллерсона, который состоит из трех основных пунктов, предполагает отказ от «агрессивных действий», сотрудничество по стратегическим вопросам и контроль над вооружениями, прежде всего над ядерным оружием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июня Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на слушаниях в палате представителей заявил, что улучшение отношений Вашингтона с Москвой не будет выходить за пределы интересов американского народа.

«Я бы не ждал, что президент (Дональд Трамп) будет предпринимать что-то, кроме попыток восстановить отношения в тех направлениях, которые отвечают интересам американского народа», — сказал тогда дипломат.

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