Якутск, 20 июня, 2017, 07:07 — ИА Регнум. Проблемы нужно решать системно и на уровне закона, а не точечно по итогам жалоб президенту РФ Владимиру Путину на «Прямую линию». Такое мнение в своём блоге высказал депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов, задавая вопрос о том, что делать с двумя миллионами обращений, которые остались неуслышанными, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Читайте также: Президент и народ: переход к внутренним проблемам России неизбежен

«Конечно, можно только порадоваться за тех людей, кому повезло — но такая реакция правительства напоминает затыкание пальцами дыр в плотине. Пальцев заведомо не хватит, а помочь в этом случае могут только системные решения», — уверен парламентарий.

Поводом для его реакции стало создание рабочей группы по рассмотрению жалоб тех, кому удалось достучаться 15 июня со своей проблемой до президента РФ Владимира Путина.

«Минздрав, конечно, старается, но все-таки это сообщение заслуживает горькой иронии. 70 гражданам России удалось достучаться до президента: им повезло — на их проблемы теперь обратят внимание чиновники и, возможно (только возможно) даже решат. А что делать с теми, кто не обратился, кто столкнется с проблемой завтра?», — рассуждает депутат.

Читайте также: Губернатор Ковтун считает ситуацию с врачами в Апатитах типичной для страны

Он считает, что даже решение проблем людей системно на уровне законов может не дать ожидаемый результат.

«Проблема в том, что никакой закон не заставит работать чиновников на местах, если они этого не хотят или «денег нет», — пояснил Федот Тумусов. — Государство в целом должно повернуться к людям лицом, вспомнить, наконец, что оно социальное. Сколько лет мы уже слышим разговоры о недоступности лекарств — и сколько лет ждем внедрения лекарственного страхования? Сколько говорится о том, что «оптимизация» здравоохранения губительна для села — и сколько лет она, несмотря ни на что, продолжается. Наконец, сколько лет регионы просят перераспределить финансирование, чтобы они могли не просить федеральный центр о деньгах, а выделять их гражданам сами — и все равно ничего не меняется. Ведь были бы деньги — пациентам не пришлось бы ждать с протянутой рукой — но система остается прежней, а правительство продолжает реагировать на отдельные случаи и отдельные проблемы, которые случайно высветил прожектор «Прямой линии».

Читайте также: «Губернатор за асфальтоукладчик не сел — значит, Путину не дозвонились»

Как сообщало ИА REGNUM, «Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась 15 июня. За 4 часа глава государства успел ответить на 70 вопросов из более 2 млн поступивших по разным каналам. Теперь по обращениям тех, кто дозвонился, в регионах идёт оперативная комплексная работа, их проблемы начали решать.