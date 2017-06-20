Южно-Сахалинск, 20 июня, 2017, 07:01 — ИА Регнум. На Сахалине взялись за масштабное благоустройство: регион реализует программу «Комфортная городская среда», в столице снесли последний барак с баннером, а на улице Физкультурной к концу лета асфальт будет доступен всем жителям, а не только министру строительства для парковки семейного «Лексуса», передает корреспондент ИА REGNUM.

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Три муниципалитета Сахалина благоустраивают территории в рамках нового национального проекта «ЖКХ и городская среда».

«Главная особенность проекта в том, что все объекты для благоустройства отбираются не административным путем, а с согласия и по инициативе собственников жилья. За гражданами же остается и право выбора благоустраиваемых общественных пространств. Общественные обсуждения в данном случае — обязательное условие», — объяснил министр ЖКХ Сахалина Дмитрий Зайцев.

Финансирование проектов осуществляется из бюджетов трех уровней — муниципального, регионального и федерального. В 2017 году островной регион получил на реализацию проекта субсидию в размере 70 млн рублей, еще 190 млн поступило из региональной казны. Денежные средства уже направлены в три пилотных района: Южно-Сахалинск, Корсаковский и Невельский.

В общей сложности в них обустроят 5 общественных пространств — площади, набережные, улицы, а также 13 дворов.

Следующий этап реализации нацпроекта охватит 5-летний период — с 2018 по 2022 годы.

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А столица Сахалина избавилась, наконец, от ветхих бараков в самом центре города. Последний барак, затянутый баннером с изображением современного фасада, расположенный прямо возле здания областного правительства, 20 июня рухнул под ковшом экскаватора.

Освободившуюся после сноса ветхой рухляди территорию региональный Минстрой планирует использовать под строительство жилых домов, сообщило ИА Сахалин. Инфо.

Улица Физкультурная в Южно-Сахалинске, ставшая известной всей России благодаря единственному пятачку асфальта, положенному ради комфортной парковки «Лексуса» министра строительства области, оденется в асфальт уже к 1 сентября. 15 июня такое решение было принято на совещании в мэрии Южно-Сахалинска. Реконструкция Физкультурной началась еще в 2012 году. И завершить работы мэрия планировала в 2014. Теперь планирует в сентябре 2017. Наверное, можно понять министра строительства, который устал ждать и ставить дорогущий внедорожник в грязь. Но жильцы домов на Физкультурной надеются, что чиновники поймут и их тоже. Стоимость реконструкции улицы обойдется городскому бюджету в 800 млн рублей.

Вообще, в последние дни власти островного региона очень озаботились усилением контроля качества ремонта дорог. В этом году в столице региона планируют привести в порядок 30 участков дорожно-уличной сети. По поручению губернатора Сахалина Олега Кожемяко для Южно-Сахалинска сформирована программа комплексного благоустройства, особое место в ней занимают дороги и улицы. Контроль за качеством работ осуществляет правительство региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, сахалинские власти неоднократно критиковали за безобразный внешний вид островных городов и поселков, плохое качество дорог. Во время своего визита на Сахалин спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко была шокирована неухоженным и запущенным Южно-Сахалинском.

Накануне визита на Сахалин полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева городские власти затянули фасады ветхих бараков в самом центре региональной столицы баннерами с изображением современных фасадов. Жильцы бараков жаловались на то, что теперь вынуждены сидеть в темноте и без свежего воздуха и тайком прорезали в баннерах дырки.