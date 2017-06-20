Владивосток, 20 июня, 2017, 06:13 — ИА Регнум. Земель для дальневосточных гектаров станет больше — депутаты Госдумы предложили лишить часть земель ДФО лесоохранного статуса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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Озвученная в ходе «Прямой линии» с президентом страны Владимиром Путиным проблема с получением дальневосточных гектаров получила продолжение — парламентарии ГД обсудили инициативу лишить часть земель Дальнего Востока лесоохранного статуса.

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По данным статистики, только на территории Приморского края более 80% земель находятся в лесоохранных зонах и охотничьих угодьях. В отсутствии необходимого предложения на спрос и возникла необходимость увеличить количество земли для дальневосточного гектара. При этом заповедные и водоохранные зоны не должны быть задействованы.

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Также рассматривается возможность о выдаче дополнительной бесплатной земли тем, кто уже освоил ранее полученный участок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минвостокразвития.

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Как сообщало ИА REGNUM, отвечая на вопрос из Владивостока о выдаче дальневосточных гектаров, поступивший в рамках «Прямой линии», президент назвал две главные проблемы, которые затрудняют раздачу больших участков земли на Дальнем Востоке. Это отсутствие нормальной системы кадастра и большая территория ведомственной земли.

Всего подано свыше 93,4 тыс. заявок на получение дальневосточных гектаров. Приморский край по количеству обращений лидирует — здесь подано около 40 тыс. заявок. Согласно последним данным региональной администрации, в пользование гражданам переданы 2,9 тыс. земельных участков.