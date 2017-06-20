Вашингтон, 20 июня, 2017, 05:59 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко, находящийся с визитом в Вашингтоне, всё же будет принят американским лидером Дональдом Трампом. Данную информацию подтвердили в пресс-службе Белого дома, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко и Дональд Трамп

Как следует из расписания Дональда Трампа на 20 июня, на 11:00 (18:00 мск) у президента США намечена рабочая встреча с помощником по национальной безопасности Гербертом Макмастером. В ходе этой встречи к ним ненадолго присоединятся вице-президент США Майкл Пенс с Пётром Порошенко.

Таким образом, можно сделать вывод, что полноценных переговоров между президентами США и Украины не запланировано.

Напомним, Пётр Порошенко 19 июня отправился в США с рабочим визитом. Украинские СМИ сообщили, что Порошенко планирует встретиться в Вашингтоне Дональдом Трампом.

Между тем, официальный представитель Белого дома Шон Спайсер на брифинге не смог подтвердить эту информацию, сообщив лишь, что с главой украинского государства будет встречаться Майкл Пенс.

«Насколько я понимаю, с ним встретится вице-президент», — не совсем уверенно сообщил пресс-секретарь.

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