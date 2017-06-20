Петропавловск-Камчатский, 20 июня, 2017, 05:51 — ИА Регнум. К двум годам условного заключения приговорен на Камчатке командир вертолета Ми-8, по вине которого летом 2016 года погиб мужчина, занятый на тушении природного пожара в Тигильском районе региона. Как сообщили ИА REGNUM в транспортной прокуратуре Камчатки, вертолетчика признали виновным в нарушении правил движения вертолета, но приговор еще не вступил в силу.

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Установлено, что во время захода воздушного судна для сброса воды командир Ми-8 нарушил допустимую высоту, в результате прикрепленное водосливное устройство весом 1500 кг ударило десантника-пожарного. От полученных травм потерпевший скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 25 июня 2016 года во время тушения крупного пожара в Тигильском районе Камчатки. Тогда вертолет набирал в водосливное устройство воду из озера, чтобы потом сбросить её на очаг возгорания. В условиях ограниченной видимости, которые сложились из-за сильного задымления, при наборе высоты пилот воздушного судна не смог увидеть стоящего на кромке озера 26-летнего сотрудника лесоохраны и сбил его водосливным устройством.