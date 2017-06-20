Якутск, 20 июня, 2017, 05:56 — ИА Регнум. Якутия попала в список регионов РФ, в которых в ближайшие дни будет повышен до высокого или чрезвычайного класс пожарной опасности. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных федерального агентства лесного хозяйства.

skeeze Лесные пожары

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Как пояснили в якутском управлении по метеорологии и мониторингу окружающей среды, в зоне риска по этому критерию — три муниципалитета республики: Якутск, Намский и Томпонский районы. При чём в последнем IV класс пожарной опасности леса уже введён. Сильно влиять на скорость распространения пожаров будет погода — жара, дефицит осадков и порывы ветра.

За сутки 19 июня в Якутии зарегистрировано 3 лесных пожара, огнём пройдено 6,3 га. В том числе в Хангаласском районе республики действовали 2 пожара площадью 0,3 га, в Нерюнгринском районе — 1 пожар на территории 6 га.

По информации на 08:00 местного времени 20 июня пожары в Хангаласском районе локализованы на общей площади 6,2 га. В Нерюнгринском районе площадь, на которую распространился огонь, выросла до 15 га.

С начала пожароопасного сезона в Якутии произошёл уже 81 лесной пожар на общей площади 3 975 га, в том числе сгорело 2 417,5 га лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутии урезали федеральное финансирование на тушение пожаров по сравнению с 2016 годом, меньше средств дадут и из бюджета республики. В итоге на борьбу с огнём департамент лесных отношений получит в общей сложности на 90 млн рублей меньше, при том, что, по заключению Рослесхоза, к тушению пожаров в регионе не готовы.

«У Рослесхоза есть порядка 20-ти критериев, которыми определяется готовность региона к тушению пожаров. У нас по всем ситуация нормальная, кроме численности лесопожарных формирований и техники. Техники не хватает порядка 50%, а та, которая есть, имеет износ в 70−80%», — отмечал замруководителя департамента по лесным отношениям республики Джулустан Хон.