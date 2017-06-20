Хабаровск, 20 июня, 2017, 05:44 — ИА Регнум. Российский и международный профсоюзы моряков просят Следственный комитет России подключиться к проблеме экипажа т/х «Анатолий Торчинов»: судно брошено судовладельцем в китайском порту Шидао, долг по зарплате превысил 4 млн рублей, на борту нет еды, воды, лекарств и топлива. Судовладелец отказывается возвращать моряков домой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Т/х «Анатолий Торчинов» брошен в китайском порту Шидао вместе с экипажем

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«Люди требуют либо репатриировать их на родину, либо выплатить все долги по зарплате и наладить нормальное снабжение судна. Но судовладелец долги не платит, судно фактически бросил, а оформлять распоряжение о репатриации отказывается. Между тем, состояние экипажа, как моральное, так и физическое, с каждым днем все хуже и хуже. Капитан судна обращался от имени экипажа в посольство России в Пекине, в прокуратуру Приморского края. Но безрезультатно. Тогда моряки обратились к нам, мы сигнал приняли и будем прилагать все усилия, чтобы помочь, хотя на «Анатолии Торчинове» ни один моряк не является членом профсоюза. Тем не менее — это наши люди, моряки, мы будем помогать. Мы считаем, что повлиять на ситуацию может только Следственный комитет», — заявил официальный представитель ITF (Международного профсоюза моряков) на Дальнем Востоке Пётр Осичанский.

Компания «МВ-Лайн», которая нанимала людей на судно для работы, и которая в различных источниках именуется «судовладельцем» уже неоднократно попадала в поле зрения РПСМ, ITF и правоохранительных органов. На ее судах невыплата заработной платы — обычное дело. Но брошенных судов с живыми людьми на борту — пока не было.

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Между тем, если верить официальным источникам, то «МВ-Лайн» вовсе не является судовладельцем брошенного в Китае теплохода.

Т/х «Анатолий Торчинов», флаг России, порт приписки — сахалинский Холмск, является собственностью ОАО «Сахалинское морское пароходство». Теплоход — единица транспортного флота акционерного общества, последняя в некогда многочисленной серии добротных, построенных еще в советское время судов типа «Пионер Москвы». Об этом сообщается на официальном сайте компании. Получается, что печально-известная «МВ-Лайн» — только арендатор? Теперь ветеран морей брошен в Китае. Но собственник, ровно также, как и компания «МВ-Лайн» судьбой имущества не интересуется. Между тем, у «Анатолия Торчинова» заканчивается срок действия регистровых документов, это значит, что судно скоро не сможет выходить в море.

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«Моряки не могут бросить судно — они обязаны поддерживать его безопасность. И люди, брошенные, без денег, без воды и еды, свой долг выполняют. Между тем, «МВ-Лайн» категорически отказывается составлять распоряжение о репатриации экипажа! Я очень надеюсь на помощь СМИ, журналистов, на широкое освещение этой проблемы. Мы все надеемся, что это привлечет внимание Следственного комитета к судьбе экипажа! Обычно ведомство очень живо реагирует на подобные ситуации. Только возбуждение уголовного дела способно будет разрубить этот гордиев узел и подтолкнуть нерадивого судовладельца хоть к каким-то действиям», — добавил Пётр Осичанский.

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Как сообщало ИА REGNUM, судоходная компания «МВ-Лайн» неоднократно попадала в поле зрения Российского и Международного профсоюзов моряков. В начале июня в РПСМ обратились моряки т/х «Горнорзаводск», принадлежащего этому же судовладельцу. Долг перед экипажем составил более 3 млн рублей, моряки пожаловались на то, что судно находится в аварийном состоянии, и на бесчеловечное отношение судовладельца к экипажу. Тогда моряки объявили забастовку в порту Подъяпольск Приморского края. После вмешательства РПСМ, транспортной прокуратуры г. Находка, портовых властей судовладелец погасил долги за март и апрель, остальное пообещал выплатить в течение недели.

Компания «МВ-Лайн» получила широкую известность еще в 2014 году, когда в Японском море затонуло одно из ее судов — тх/ «Полайн» (флаг Камбоджи). В результате катастрофы погибли 2 моряка, остальным удалось спастись. О гибели моряков их родные узнали только из теленовостей. «МВ-Лайн» отказывалась выплачивать родственникам положенные страховые деньги и сделала это лишь после вмешательства транспортной прокуратуры.