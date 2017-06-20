Казань, 20 июня, 2017, 05:33 — ИА Регнум.

Первую линию метрополитена Казани продлят от станции метро «Проспект Победы» до станции метро «Дубравная». Итоги открытого конкурса на разработку проектной документации и ещё ряд работ подведут 29 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mirmetro.net Станция метро Дубравная

По условиям госконтракта, победитель должен будет не только разработать проектную документацию, но и получить все согласования, включая заключение госэкспертизы. Кроме того, должно быть получено положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости. Срок выполнения работ — четыре месяца с даты заключения контракта с ГКУ «Главинвестстрой РТ». Начальная стоимость лота составляет 52 млн рублей.

Согласно технического задания, строительство объекта должен быть разбито на два этапа. Первый из них предполагает сам участок со станционным комплексом, перегонными тоннелями и притоннельными сооружениями. Второй — дополнительные сооружения и устройства.

Также уточняется, что участок, определённый под линию, имеет мелкое заложение. В связи со сложными градостроительными условиями строительства и большим количеством подземных инженерных коммуникаций, перегонные тоннели будут строить закрытым способом.

В документации отмечается, что станция «Дубравная» должна быть размещена на пересечении улицы Р. Зорге и Ю. Фучика. Более того, проект должен предусмотреть её как пересадочную на станции «Ю. Фучика».