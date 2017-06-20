Москва, 20 июня, 2017, 05:28 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении наименований девяти безымянным и проектируемым улицам в столице. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

Согласно документу, безымянному проезду между Коломенской улицей и улицей Речников в районе Нагатинский Затон присвоено название Корабельная улица.

Безымянный проезд между проспектом Вернадского и улицей 26-ти Бакинских Комиссаров в Тропарево-Никулино стал улицей Доктора Гааза.

Три проектируемых проезда в Хорошевском районе САО получили названия улиц Генерала Ивашутина, Генерала Колесника и Веры Волошиной.

Проектируемым проездам в районах Кунцево, Ясенево, Южное Медведково и Отрадное присвоены названия улица Маршала Сергеева, улица Михаила Грешилова, проезд Пахтусова и Казеевский переулок соответственно.

Сообщается, что контроль за выполнением постановления возло­жен на заместителя мэра по вопросам социального развития Леонида Печатникова.