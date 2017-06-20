Веллингтон, 20 июня, 2017, 05:12 — ИА Регнум. Жители Новой Зеландии все чаще отказываются от покупки страховки для путешествия за рубеж, сообщает New Zealand Herald. 1 из 6 путешественников предпочитает «полагаться на авось», а в случае непредвиденных затрат на лечение, объявлять сбор денег в социальных сетях.

tpsdave Новая Зеландия. Путешествие

Исследование, проведенное страховой компанией Southern Cross Travel Insurance показало, что 61% новозеландцев считают неприемлемым ситуацию, когда путешественник пренебрегает оформлением страхования, а потом претендует на поддержку государства или благотворительных организаций для покрытия медицинских счетов. Несмотря на это 29% новозеландцев ответили, что не покупают страховку, отправляясь за границу.

Исполнительный директор Southern Cross Крис Уайт пояснил, что очень важно обращать внимание на то, какую сумму покрывает выбранная страховка. «Четверть опрошенных призналась, что регулярно сталкиваются с необходимостью обращаться к врачу во время заграничных поездок. Это свидетельствует о том, что хорошая страховка — гарантия того, что ваш отпуск не будет испорчен в случае непредвиденных обстоятельств. Тем более, что наше исследование показало, что общественность не готова прийти на помощь незадачливому путешественнику и взять на себя оплату его счетов».

Новая Зеландия имеет взаимные соглашения о здравоохранении с Австралией и Великобританией, поэтому путешественники могут получить доступ к некоторым услугам здравоохранения в этих странах, но Уайт рассказал, что в других странах все значительно сложнее.

Только в прошлом году Southern Cross выплатил страховые возмещения по 10 заявлениям, связанным с лечением за рубежом, которые превысили $200 тыс. каждый, включая случай заболевания энцефалитом в Африке на полмиллиона долларов.

В топ самых затратных медицинских случаев вошли: энцефалит в Африке и транспортировка больного в Новую Зеландию — $561 тыс, дивертикулит в США (госпитализация и транспортировка в Новую Зеландию) — $372 тыс., автомобильная авария в Китае — срочная госпитализация на сумму $362 тыс.