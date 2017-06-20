Мосул, Ирак, 20 июня, 2017, 04:59 — ИА Регнум. Французский журналист Стефан Вильнёв, подорвавшийся на мине в иракском Мосуле, скончался от полученных ранений, передает Agence Frace-Presse.

Mstyslav Chernov Мосул

Напомним, 19 июня сообщалось, что в результате подрыва на мине в Мосуле погиб иракский журналист Бахтияр Хаддад и трое французских журналистов получили ранения.

Пострадавшие французы, состояние двоих из которых оценивалось как тяжёлое, были доставлены в военный госпиталь США, расположенный в городе Кайяра на севере Ирака.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в западной части Мосула иракская армия штурмует последний оплот «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Старого города. Террористы используют местное население в качестве живого щита.

Счёт погибших среди мирного населения идёт на тысячи. Жилые кварталы города страдают от бомбардировок и артиллерийских обстрелов со стороны сил коалиции, возглавляемой США.