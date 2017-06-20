Петрозаводск, 20 июня, 2017, 04:43 — ИА Регнум. В ходе поисково-спасательной операции на Ладожском озере в ночь на 20 июня обнаружена перевернувшаяся лодка, на которой пятеро подростков накануне отправились на рыбалку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Архип Куинджи. Ладожское озеро (фрагмент). 1873

Как уточняется, тел подростков рядом с лодкой обнаружено не было. Само судно было доставлено на берег. Спасатели в настоящее время продолжают поиски пропавших.

Общая группировка поисково-спасательных сил на Ладожском озере увеличена до 258 человек, задействовано 55 единицы техники, в том числе авиация. Работы проводятся в районе опрокидывания лодки, а также обследуется побережье.

Для руководства спасательной операцией на Ладожское озеро прибыл врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

Напомним, 19 июня на Ладожском озере в заливе Импилахти Питкярантского района пятеро подростков перевернулись на лодке. Двоим из них удалось выбраться на берег самостоятельно, после осмотра медработниками они были доставлены в больницу города Сортавала. Судьба трёх человек остаётся неизвестна.