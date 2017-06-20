Фрауке Петри хотят лишить депутатской неприкосновенности
Берлин, 20 июня, 2017, 04:33 — ИА Регнум. В земельный парламент (ландтаг) Саксонии поступил запрос от прокуратуры Дрездена о лишении депутатской неприкосновенности Фрауке Петри, одного из председателей политической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), передает 19 июня Die Tagesschau.
Петри обвиняется в даче ложных показаний под присягой.
В случае если парламент Саксонии одобрит решение о лишении Петри иммунитета, то на нее смогут выдвинуть обвинения.
Однако это произойдет не раньше конца августа 2017 года, передает пресс-секретарь саксонского ландтага Иво Клатте.
СМИ сообщают, что Петри дала ложные показания еще в 2014 году в связи с составлением партийного списка АдГ.
Второй сопредседатель партии Александр Гауланд заявил, что члены АдГ уверены в ее невиновности и будут «стоять за ней».