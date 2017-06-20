В Германии прошла серия поджогов на железной дороге
Берлин, 20 июня, 2017, 04:24 — ИА Регнум. В Германии ночью 19 июня неизвестные совершили ряд поджогов на железной дороге по всей стране, передает Süddeutsche Zeitung.
В Северном Рейне-Вестфалии, Саксонии, Берлине и других федеральных землях Германии преступники подожгли кабельные шахты.
Всего произошло 12 поджогов.
В некоторых землях ФРГ железнодорожное движение было нарушено, а поезда пребывали не по расписанию.
В столице Германии сгорела шахта станции Трептов-парка.
Федеральная полиция не исключает действия левых экстремистов в связи с надвигающимся событием: 7—8 июля в Гамбурге пройдет саммит «Большой двадцатки».
Сотрудники служб органов безопасности сообщают, что за последние месяцы они не раз получали сообщения с угрозами от левых экстремистов.
В настоящее время по делу поджогов ведется расследование.