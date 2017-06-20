Берлин, 20 июня, 2017, 04:24 — ИА Регнум. В Германии ночью 19 июня неизвестные совершили ряд поджогов на железной дороге по всей стране, передает Süddeutsche Zeitung.

fonday.ru Железная дорога

В Северном Рейне-Вестфалии, Саксонии, Берлине и других федеральных землях Германии преступники подожгли кабельные шахты.

Всего произошло 12 поджогов.

В некоторых землях ФРГ железнодорожное движение было нарушено, а поезда пребывали не по расписанию.

В столице Германии сгорела шахта станции Трептов-парка.

Федеральная полиция не исключает действия левых экстремистов в связи с надвигающимся событием: 7—8 июля в Гамбурге пройдет саммит «Большой двадцатки».

Сотрудники служб органов безопасности сообщают, что за последние месяцы они не раз получали сообщения с угрозами от левых экстремистов.

В настоящее время по делу поджогов ведется расследование.