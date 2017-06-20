Дамаск, 20 июня, 2017, 04:17 — ИА Регнум. По меньшей мере 12 мирных жителей погибли на северо-востоке Сирии в результате авиаудара международной коалиции во главе с США. Об этом сообщает сирийское информагентство SANA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Как уточняется, удар самолётов коалиции пришёлся по поселению на юго-востоке провинции Эль-Хасака, расположенному возле сирийско-иракской границы.

По информации источников агентства, жертвами атаки стали члены одной семьи, которые проживали в этом населённом пункте.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июня истребитель ВВС США F-18А сбил сирийский боевой самолет Су-22 над Эр-Раккой. Катапультировавшийся пилот сирийского самолёта, предположительно, попал в руки экстремистов. Данные действия в Пентагоне объяснили «самообороной».

Сирийские власти сообщили, что сбитый американцами сирийский истребитель участвовал в боевой операции против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и обвинили коалицию США в пособничестве боевикам.

Российская сторона с 19 июня прекратила сотрудничество с США по положениям меморандума о предотвращении инцидентов в сирийском небе. В Минобороны также официально сообщили, что теперь все самолёты коалиции в районах действия ВКС России будут сопровождаться средствами наведения российских систем ПВО.