Париж, 20 июня, 2017, 04:08 — ИА Регнум. В Париже 19 июня легковой автомобиль врезался в фургон с восьмью полицейскими, сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по водителю, никто из полицейских не пострадал, передает Die Tagesschau.

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Водитель скончался, в его автомобиле были обнаружены автомат Калашникова, пистолеты и газовые баллоны.

В настоящее время ведется расследование. Как оказалось, преступник был известен органам безопасности ранее как потенциально опасный человек, пишет издание.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон подчеркнул, что это — второе нападение на полицейских за последние два месяца.

Коллон назвал происшествие как попытку совершения теракта и напомнил, что уровень террористической угрозы в стране остается высоким.

Напомним, что во Франции после серии терактов в 2015 году был введен режим чрезвычайного положения.