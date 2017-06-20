Благовещенск, 20 июня, 2017, 04:14 — ИА Регнум. В Амурской области родители решили поставить заслон внедрению в институт семьи норм западной ювенальной юстиции. В региональном отделении «Родительского Всероссийского Сопротивления» корреспонденту ИА REGNUM сообщили об открытом видеолектории, который, по мнению активистов, поможет защититься от разрушительного вторжения.

Мать и ребенок. Советский плакат

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«На протяжении шести лет родительские организации России, в том числе и Амурской области, отбиваются от навязываемых чиновниками норм западной ювенальной юстиции. Идёт целенаправленное уничтожение семьи как института общества», — прокомментировал руководитель амурского отделения РВС Евгений Ищенко.

По мнению общественников, сфера приёмных семей подвергается криминализации и коммерциализации: на сирот создан огромный спрос, удовлетворяемый при помощи изъятия детей под надуманными ювенальными предлогами.

«Только в 2015 году при живых родителях и родственниках против их воли в России было 309 411 изъятий детей. В тиши кабинетов разворачивается чудовищный процесс… Надо ставить заслон», — добавили амурчане.

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В ближайшую субботу, 24 июня, в актовом зале Амурской областной научной библиотеки состоится открытый виделекторий «Защити свою семью от вторжения ювенальной юстиции».

Как сообщало ИА REGNUM, Амурская область 30 мая присоединилась к всероссийской акции против проювенальной позиции детского омбудсмена России Анны Кузнецовой. Две представительницы регионального отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС) вышли с одиночными пикетами на улицы Благовещенска и обратились к главе государства Владимиру Путину. По мнению граждан, деятельность Кузнецовой обманула все ожидания общества.