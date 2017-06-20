Петропавловск-Камчатский, 20 июня, 2017, 03:55 — ИА Регнум. На Камчатке из 3 693 умерших за 2017 год человек 53 — дети в возрасте до 14 лет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Камчатстате, коэффициент смертности среди детей в возрасте от 0 до 14 лет составил 1,3 промилле, то есть умер каждый тысячный родившийся ребенок.

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Специалисты отмечают, что смертность среди мальчиков, как правило, всегда выше, чем среди девочек — 29 мальчиков и 24 девочки.

«Новорожденные дети составляют наибольшую группу риска. На Камчатке коэффициент младенческой смертности в течение последних лет выше уровня среднероссийского показателя. В 2016 году численность детей умерших в возрасте до 1 года составила на полуострове 37 человек, коэффициент младенческой смертности равен 9,1 промилле (по России в 2016 году — 6,0). Кроме того, 39,3% от числа умерших в возрасте до 1 года рождаются мертвыми, 32,7% погибает в первые дни жизни», — сообщили в Камчатстате.

В структуре причин смертности детей в возрасте до 1 года почти половину составляют смерти от отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде и от врожденных аномалий развития.

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Также отмечается, что в 2016 году в крае родилось 4 057 малышей, что меньше предыдущего года на 93 человека. В числе родившихся 2 103 мальчика и 1 954 девочки. За год на свет появилось 59 пар двойняшек, против 52 в предыдущем году.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве края отметили высокий уровень рождаемости — 13 промилле, что позволило достичь показателя естественного прироста населения — 1,4 промилле. По суммарному коэффициенту рождаемости Камчатский край превзошёл целевой показатель, определенный Указом президента. В этой связи предоставление из федерального бюджета софинансирования на ежемесячные денежные выплаты на третьих детей, рождённых после 1 января 2017 года, прекращено. Тем не менее, несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию, принято решение, что и эта, и другие меры поддержки, направленные на повышение рождаемости, в 2017 году в регионе будут сохранены в полном объеме. За счёт средств краевого бюджета будут исполнены все взятые ранее обязательства.