Вашингтон, 20 июня, 2017, 03:55 — ИА Регнум. Госдепартамент США считает, что заключение американского гражданина Отто Вармбиера в КНДР было незаконным и требует от Пхеньяна освободить ещё троих американцев, также незаконно, по мнению Вашингтона, удерживаемых северокорейскими властями. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, распространённом пресс-службой ведомства.

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«Мы считаем, что Северная Корея несёт ответственность за незаконное тюремное заключение Отто Вармбиера и требуем освобождения трёх других американцев, которые были незаконно задержаны», — отмечается в заявлении.

Рекс Тиллерсон также выразил соболезнования от имени Госдепартамента и правительства США семье скончавшегося американского гражданина.

Напомним, 22-летний студент Отто Вармбиер, который провёл почти полтора года в заключении в КНДР и был освобождён в июне в состоянии комы, 19 июня умер в госпитале в штате Огайо.

Вармбиер был арестован в Северной Корее в январе 2016 года и приговорён к 15 годам лишения свободы за действия, направленные против государства. В феврале 2016 года на пресс-конференции в КНДР американец полностью признал свою вину, а также тот факт, что действовал по заданию ЦРУ, и выразил раскаяние в содеянном.

В июне 2017 года власти Северной Кореи объявили об освобождении Вармбиера «по гуманитарным соображениям» в связи с ухудшением состояния его здоровья.