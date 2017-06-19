Изобильный, Ставропольский край, 20 июня, 2017, 02:39 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей и бензовоза в Изобильненском районе Ставропольского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла вечером 19 июня на 38 километре автодороги «Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск — Красногвардейская».

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115, совершая обгонный манёвр, нарушил безопасный боковой интервал и допустил касательное столкновение с «Нивой», в результате чего вылетел на встречную полосу, где столкнулся с бензвозом DAF. Возгорания цистерны при этом не произошло.

Уточняется, что жертвами аварии стали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2115. Все обстоятельства и причины произошедшего в настоящее время выясняются.

Напомним, ранее 19 июня восьмилетний ребёнок погиб под колёсами мусоровоза в городе Светлограде Ставропольского края. Водитель «МАЗа» совершил наезд на мальчика, который шёл в пришкольный лагерь по краю проезжей части. 53-летний мужчина с 30-летним водительским стажем объяснил произошедшее тем, что он не заметил ребёнка, который шёл в попутном направлении.

Установлено, что на дороге, где погиб школьник, отсутствуют тротуары, а мальчик в момент ДТП находился без сопровождения взрослых.