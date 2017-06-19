Бамако, 20 июня, 2017, 02:16 — ИА Регнум. Ответственность за нападение на туристический комплекс вблизи столицы Мали взяло на себя местное подразделение террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает мониторинговая группа SITE Intelligence Group, отслеживающая интернет-активность террористов.

Мали

18 июня популярный гостиничный комплекс в пригороде Бамако атаковала группа боевиков. Нападавшие взяли в заложники несколько десятков человек, двое из которых были убиты.

В ходе спецоперации, к которой были привлечены немецкие и французские военные, удалось освободить 36 заложников, пятеро боевиков были ликвидированы.

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Отметим, что это не первое нападение на жителей курортных комплексов в Мали: в ноябре 2015 года исламисты совершили атаки на отель Madisson Blu на юго-западе Бамако, в результате чего были убиты 20 человек, в том числе 14 иностранцев.

Гостиничный комплекс Le Campement Kangaba, где произошла атака 18 июня, также пользовался большой популярностью у зарубежных туристов.

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