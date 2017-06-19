Пекин, 20 июня, 2017, 02:23 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил свои соболезнования португальскому лидеру Марселу Ребелу да Соза в связи со страшными пожарами, охватившими страну, передает агентство «Синьхуа».

Firecorps.org Пожар в лесу

В своем послании китайский лидер выразил от имени китайского руководства, народа и себя лично слова соболезнования семьям жертв трагедии, а также поразился масштабу разрушений и количеству жертв.

Си также заявил, что поддерживает руководство Португалии в борьбе с огнем и выразил уверенность, что ему удастся преодолеть все трудности.

Напомним, что премьер Госсовета КНР Ли Кэцян также выразил сочувствие народу Португалии в связи с разгулом огненной стихии, унесшей жизни по меньшей мере 62 человек.