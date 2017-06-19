Вашингтон, 20 июня, 2017, 01:57 — ИА Регнум. По информации издания, база данных, содержащая информацию о 198 млн американских избирателей, в период с 1 по 14 июня хранилась на облачном сервисе Amazon в открытом виде, без защиты паролем.

Флаги США

Как отмечается, речь идёт об именах и адресах 80% всех граждан США, обладающих правом голоса (в 2016 году таковых числилось 250 млн человек), или более чем половины всего населения Соединённых Штатов.

Кроме этого, в свободном доступе оказались результаты ряда исследований, проведенных Deep Root Analytics по заказу республиканского Национального комитета в период президентской кампании 2016 года.

Смогли ли эти сведения попасть в руки злоумышленников, неизвестно. Подчёркивается, что без знания конкретного адреса обнаружить архив было очень сложно. Также указывается, что потенциальные злоумышленники могли лишь просмотреть и скопировать данные, но не скачать целиком всю базу объёмом в 25 терабайт.

Специалист по кибербезопасности компании Upguard Крис Викери, обнаруживший открытый архив, признался, что ранее ему не приходилось сталкиваться с подобным объёмом незащищённых данных.

Отмечается, что до последнего времени самой масштабной считалась утечка в сеть данных о 93 млн мексиканских избирателей.