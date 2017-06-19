Тирасполь, 20 июня, 2017, 01:32 — ИА Регнум. «Если бы Западу был выгоден проект «независимое Приднестровье», то этот проект бы уже был реализован», — заявил на пресс-конференции в Тирасполе президент ПМР Вадим Красносельский, комментируя заявление молдавского президента Игоря Додона о том, что независимость Приднестровья выгодна Западу и Румынии и направлена против России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Discred.ru Флаг Приднестровской Молдавской Республики

«Есть прецедент — Косово. Кто помешал Западу признать Косово? Никто. Помешала бы Молдова, если бы Запад решил признать Приднестровье? Нет, конечно. А почему так подается информация? Может быть, для того, чтобы перед Россией нас представить в неправильном свете», — заявил Красносельский. «Если Запад нас завтра признает, я буду только рад. Но, наверное, Запад к этому пока не готов. Всему свое время», — добавил глава государства.

Говоря о позиции России, Красносельский отметил, что в последние полгода из России не слышно заявлений о том, что Приднестровье — часть Молдавии. «За полгода подобных заявлений в России не было. Все меняется. Происходят геополитические процессы. Я тоже выступаю за единую Молдову, но без Приднестровья. Карта, которую Владимир Путин подарил Игорю Додону (речь идет о средневековой карте Молдовы, подаренной Путиным Додано в ходе его первого официального визита в Москву — прим. ИА REGNUM ), об этом свидетельствует. На ней Приднестровья нет», — подчеркнул он.

«Мы имеем историческое право на независимость, — продолжил Красносельский. — Некоторые молдавские коллеги передергивают факты и дразнят Украину, которая является страной-гарантом в переговорном процессе, ставя Приднестровье в один ряд с Донецкой и Луганской народными республиками. Украинские коллеги не вникают в детали исторического становления приднестровской государственности. Геополитика образования ПМР, ЛНР и ДНР различна».