«На карте Путина Приднестровья в составе Молдавии нет»
Тирасполь, 20 июня, 2017, 01:32 — ИА Регнум. «Если бы Западу был выгоден проект «независимое Приднестровье», то этот проект бы уже был реализован», — заявил на пресс-конференции в Тирасполе президент ПМР Вадим Красносельский, комментируя заявление молдавского президента Игоря Додона о том, что независимость Приднестровья выгодна Западу и Румынии и направлена против России, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Есть прецедент — Косово. Кто помешал Западу признать Косово? Никто. Помешала бы Молдова, если бы Запад решил признать Приднестровье? Нет, конечно. А почему так подается информация? Может быть, для того, чтобы перед Россией нас представить в неправильном свете», — заявил Красносельский. «Если Запад нас завтра признает, я буду только рад. Но, наверное, Запад к этому пока не готов. Всему свое время», — добавил глава государства.
Говоря о позиции России, Красносельский отметил, что в последние полгода из России не слышно заявлений о том, что Приднестровье — часть Молдавии. «За полгода подобных заявлений в России не было. Все меняется. Происходят геополитические процессы. Я тоже выступаю за единую Молдову, но без Приднестровья. Карта, которую Владимир Путин подарил Игорю Додону (речь идет о средневековой карте Молдовы, подаренной Путиным Додано в ходе его первого официального визита в Москву — прим. ИА REGNUM ), об этом свидетельствует. На ней Приднестровья нет», — подчеркнул он.
«Мы имеем историческое право на независимость, — продолжил Красносельский. — Некоторые молдавские коллеги передергивают факты и дразнят Украину, которая является страной-гарантом в переговорном процессе, ставя Приднестровье в один ряд с Донецкой и Луганской народными республиками. Украинские коллеги не вникают в детали исторического становления приднестровской государственности. Геополитика образования ПМР, ЛНР и ДНР различна».
Приднестровье, по его словам, — результат распада СССР. «Советский Союз распался с согласия всех геополитических игроков. Украина от своих территорий юридически не отказывалась. По Конституции ДНР, ЛНР являются частью Украины. Молдова же юридически отказалась от Приднестровья. 23 июня 1990 года Парламент Молдовы принял два важных документа. Речь идет о Декларации о независимости Молдовы (в действительности — о суверенитете; декларация о независимости Молдавии было принята 27 августа 1991 года — прим. ИА REGNUM ) и денонсации пакта Молотова-Риббентропа. Пакт предусматривал создание МССР путем объединения Бессарабии с МАССР,