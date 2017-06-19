Лиссабон, 20 июня, 2017, 01:36 — ИА Регнум. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выразил соболезнования своему португальскому коллеге Антониу Кошта в связи с мощнейшим лесным пожаром, разразившемся в Португалии и приведшему к десяткам смертей, а также серьезному материальному ущербу, передает 19 июня агентство «Синьхуа».

Anne Worner Пожар в лесу

Ли заявил в своем письме, что был шокирован, узнав, какой серьезный ущерб был нанесен пожаром.

«От имени китайского правительства и народа, а также от своего личного имени, я глубоко скорблю жертвам и выражаю искреннее сочувствие семьям погибших. Надеюсь, что раненые вскоре пойдут на поправку», — заявил он.

Ли также отметил, что верит в способность Португалии побороть стихию под руководством Кошты.

Напомним, что количество жертв пожара в Португалии уже достигло 62 человек погибших и 54 раненых. Кроме того, стало известно, что порядка 30 человек сгорело заживо в своих автомобилях. Продолжаются поиски тел и расследование обстоятельств произошедшего.