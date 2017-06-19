Вашингтон, 20 июня, 2017, 01:28 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прокомментировал гибель американского студента Отто Вармбиера, который скончался в больнице вскоре после освобождения из тюрьмы в КНДР.

«Меланья и я выражаем наши глубочайшие соболезнования семье Отто Вармбиера в связи с его безвременной кончиной… Наши мысли и молитвы с семьёй и друзьями Отто и всеми, кто любил его», — говорится в заявлении Трампа, распространённом пресс-службой Белого дома.

Президент США также отметил, что произошедшее с американским гражданином «углубляет решимость администрации препятствовать повторению подобных трагедий, когда невинные люди оказываются в руках режимов, не соблюдающих верховенство закона и базовые человеческие принципы».

«Соединённые Штаты вновь осуждают жестокость режима в Северной Корее, скорбя по последней его жертве», — говорится в заявлении.

Напомним, 22-летний американский студент Отто Вармбиер, который был освобождён после полутора лет заключения в КНДР и находился в состоянии комы, умер 19 июня в госпитале в Огайо.

Вармбиер был арестован в Северной Корее в январе 2016 года и приговорён к 15 годам лишения свободы за действия, направленные против государства. Выступая 29 февраля 2016 года на пресс-конференции в КНДР, он полностью признал свою вину, а также тот факт, что действовал по заданию ЦРУ США, и попросил прощения за содеянное.

В июне 2017 года власти Северной Кореи объявили об освобождении американского гражданина «по гуманитарным соображениям» в связи с ухудшением состояния его здоровья.