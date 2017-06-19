Пекин, 20 июня, 2017, 01:07 — ИА Регнум. Высшее дисциплинарное ведомство КНР назвало и пристыдило несколько молодых чиновников, уличенных в семи эпизодах коррупции. Как утверждается, эти люди нанесли своими действиями прямой вред общественным интересам, передает 19 июня агентство «Синьхуа».

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Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины заявила, что случаи включают в себя вымогательство государственных субсидий, хищение средств, выделенных на борьбу с бедностью, незаконное присвоение компенсаций за реквизицию земель, а также превышение должностных полномочий.

По одному случаю, пятеро работников деревенского комитета в районе Хуайжоу города Пекин похитили в общей сложности 34,84 млн юаней ($5,11 млн) средств, выделяемых в период между 2010 и 2014 годами на приобретение земель.

Нарушители получили различные наказания: от предупреждения, понижения в должности до исключения из рядов Компартии Китая и увольнения с занимаемых должностей. Все выявленные эпизоды были переданы компетентным органам для дальнейшего расследования.

Напомним, что с приходом к власти в КНР нового поколения управленцев во главе с нынешним председателем Си Цзиньпином в 2012 году в стране была начата кампания по борьбе с коррупцией, направленная на поддержание чистоты партийных рядов.