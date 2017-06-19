Москва, 20 июня, 2017, 00:56 — ИА Регнум. По информации агентства «Интерфакс», Малобродский был вызван в столичное управление Следственного комитета в качестве свидетеля по делу о хищениях в «Гоголь-центре», а после допроса был задержан в статусе подозреваемого.

Gogolcenter.com Сцена из пьесы Патрика Марбера «Ближе». Постановка «Гоголь-центра»

Ожидается, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте Малобродского в суде. По сведениям источников портала «Медуза», заседание суда, на котором будет решаться вопрос о мере пресечения задержанному, назначено на 21 июня.

Алексей Малобродский работал в «Гоголь-центре» с момента основания театра в феврале 2013 года. Должность директора покинул в марте 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая стало известно, что в «Гоголь-центре» и по месту жительства его художественного руководителя Кирилла Серебренникова были проведены обыски по делу о хищении бюджетных средств. Самого режиссера допросили в качестве свидетеля, а затем взяли с него подписку о явке к следователю.

Позднее в рамках этого же дела были арестованы бывший гендиректор и экс-главный бухгалтер автономной некоммерческой организации «Седьмая студия», созданной Кириллом Серебренниковым.

По данным следствия, в период с 2011 по 2014 год неустановленными лицами из числа руководства организации «Седьмая студия» были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенные в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию российского искусства.