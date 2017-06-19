Вашингтон, 20 июня, 2017, 00:40 — ИА Регнум. Американский студент Отто Вармбиер, который провёл полтора года в заключении в КНДР и был освобождён 13 июня в состоянии комы, умер в госпитале в штате Огайо, передаёт агентство Reuters.

Больничная койка

Как сообщили родственники 22-летнего Вармбиера, он скончался днём 19 июня в медицинском центре в Цинциннати.

В заявлении семьи отмечается, что «ужасное, мучительное, жестокое обращение» с Вармбиером в Северной Корее довело организм молодого человека до такого состояния, что «никакой другой итог не был возможен».

Ранее сообщалось, что медики констатировали у пациента обширную потерю нервной ткани в головном мозге, он не реагировал ни на какие раздражители.

Как передавало ИА REGNUM, гражданин США Отто Вармбиер был арестован в КНДР в январе 2016 года и приговорён к 15 годам лишения свободы за действия, направленные против государства. Выступая 29 февраля 2016 года на пресс-конференции в КНДР, Отто Вармбиер полностью признал свою вину, а также тот факт, что действовал по заданию ЦРУ США. Он попросил прощения за содеянное.

В июне 2017 года власти Северной Кореи объявили, что Вармбиер будет освобождён «по гуманитарным соображениям» в связи с ухудшением состояния его здоровья.