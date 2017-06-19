Пекин, 20 июня, 2017, 00:45 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил 19 июня, что сотрудничество в рамках БРИКС станет еще более продуктивным и принесет новую «золотую декаду». Свое заявление глава КНР сделал во время встречи с главами делегаций из Бразилии, России, Индии и ЮАР, которые приняли участие во встрече глав МИД стран БРИКС.

GDJ БРИКС

Как отметил китайский лидер, механизм сотрудничества БРИКС вырабатывался в течение десяти лет, а члены БРИКС нацелены на развитие, которое не только приносит выгоды народам пяти стран, но и также предлагает варианты решения проблем продовольствия и безопасности.

«Страны БРИКС — это сообщество общих интересов и будущего», — заявил он, призывая страны действовать в духе взаимовыгодного сотрудничества, а также приложить совместные усилия в развитии организации.

Напомним, что встреча глав МИД стран-членов БРИКС состоялась 18−19 июня в столице Поднебесной — Пекине. Во встрече приняли участие главы внешнеполитических ведомства России, ЮАР, Бразилии, Китая и Индии. Также в 2017 году состоится саммит лидеров стран БРИКС, который запланирован на сентябрь в китайском городе Сямынь.