Петрозаводск, 20 июня, 2017, 00:26 — ИА Регнум. В МЧС Карелии сообщили, что в поисково-спасательных работах в Питкярантском районе задействованы 123 человек и восемь судов. Они ищут трех рыбаков, которые сегодня днем вышли в Импилахтинский залив и перевернулись.

Айтен Юран Ладога. Полыхающий закат

Врио главы Карелии срочно выехал на место происшествия. Артур Парфенчиков лично возглавил спасательную операцию, рассказала пресс-секретарь руководителя региона Марина Кабатюк

Как ранее стало известно, сегодня молодой человек из деревни Сумериа, которая находится недалеко от поселка Импилахти, пригласил четверых знакомых из Сортавалы в гости на рыбалку. Во время похода случился шторм, и лодка перевернулась. Один юноша выплыл на берег, его заметили и спасли туристы, через некоторое время отправившиеся на поиски местные жители нашли второго. Судьба еще трех человек неизвестна.