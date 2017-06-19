Варшава, 19 июня, 2017, 23:38 — ИА Регнум. 19 июня на стадионе «Арена Люблин» был разыгран матч 2-го тура Чемпионата Европы U21 между сборными Польши и Швеции. Матч завершился со счетом 2:2.

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В дебюте матча вингер «Рух Хожува» Лукаш Монета открыл счет ударом в дальний угол после прострела Давида Ковнаци — 1:0.

На 36-й минуте форвард «Вестрело» Карлос Страндберг сравнял счет, добив мяч головой в пустые ворота после рикошета от вратаря — 1:1.

Через 5 минут защитник «Юргордена» Якоб Ларссон вывел шведов вперед ударом головы после подачи с углового — 1:2.

На 90-й минуте Давид Ковнацки сравнял счет ударом с пенальти — 2:2.

Статистика матча (Польша/Швеция)

Удары 15/13

Удары в створ 8/5

Владение 47%/53%

Фолы 13/14

Составы на матч:

Польша: Вромбель, Ярожинский, Кендзера, Беднарек, Ях, Линетти, Франковский, Монета, Ковнацки, Давидович, Стемпиньский.

Швеция: Кайтофт, Вальквист, Ларссон, Лундквист, Дагерст, Франссон, Ольссон, Халльберг, Страндберг, Цибики.

Главный арбитр матча: Виничич.

Предупреждения: Ольссон — 19, Страндберг — 24, Цибики — 29, Ковнацки — 46, Незгода — 65, Беднарек — 71, Линетти — 86, Халльберг — 89, Дагерст — 90, Вальквист — 90+5.

Голы: Монета 6 — 1:0, Страндберг 36 — 1:1, Ларссон 41 — 1:2, Ковнаци 90 (пен) — 2:2.