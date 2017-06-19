Порт-оф-Спейн, 19 июня, 2017, 23:34 — ИА Регнум. Сильные тропические грозы приближаются к карибским островам Тринидад и Тобаго, власти страны закрывают школы и правительственные учреждения, 19 июня сообщает Associated Press.

Тринидад

Грозовые очаги перерастут в тропический шторм вечером 19 июня или утром 20 июня, согласно данным Национального центра по ураганам в Майами.

20 июня школы и правительственные учреждения островов Тринидад и Тобаго будут закрыты. Метеорологи предупреждают, что высота волн вблизи берегов будет достигать более трех метров.

Авиакомпания Caribbean Airlines отменила на Тринидаде более 30 рейсов в понедельник, 19 июня. На ближайших островах Бонэйр, Кюрасао и Аруба объявлено штормовое предупреждение.