Петрозаводск, 19 июня, 2017, 23:24 — ИА Регнум.

Сотрудники Следкома республики Карелия сейчас работают на месте ЧП в Ладожском озере. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

СК России

По имеющейся у следователей информации, 19 июня в правоохранительные органы поступили данные о том, что пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти Ладожского озера, перевернулись и оказались в воде.

По предварительным данным, двум детям удалось спастись, судьба троих неизвестна. Ведутся поисковые мероприятия.

Как рассказала глава импилахтинского сельского поселения Жанна Шарец, сегодня около полудня молодой человек, который раньше жил в одной из окрестных деревень, а сейчас переехал в Сортавалу, позвал четверых знакомых (трое парней и одна девушка) на рыбалку. По её словам ветер на озере был сегодня очень сильный и на озере до сих пор штормит. Лодка перевернулась. Сам инициатор рыбалки на берег выбрался, еще одного молодого человека сняли с острова спасатели. Остальных троих ищут.