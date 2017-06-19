София, 19 июня, 2017, 23:23 — ИА Регнум. Болгарское ремонтное предприятие получит российский сертификат на ремонт вертолётов семейства «Ми». Об этом сообщил журналистам глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев на международном авиакосмическом салоне Paris Air Show 2017 в Ле Бурже.

Russianhelicopters.aero Ми-8/17

«Мы сертифицируем завод, в частности в Европе, по поддержанию машин семейства «Ми», сертифицируем соответствующий завод в Болгарии», — приводит слова Шугаева RNS.

Глава федеральной службы уточнил, что в настоящее время эти европейские предприятия занимаются ремонтом вертолётов Ми-17, которые ранее были поставлены армии Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года также сообщалось, что министерства экономики и обороны Болгарии намерены предпринять усилия для того, чтобы вся авиационная техника болгарской армии ремонтировалась на государственном предприятии «Авионамс».

Авиаремонтный завод «Авионамс» вблизи Пловдива является единственным предприятием за пределами России, которое имеет возможность выполнять ремонт вертолётов гражданского и военного назначения типа Ми-8, Ми-17 и их модификаций, а также самолётов семейств «МиГ» и «Су».

Для реализации заявленных планов Болгарии необходимо получить соответствующие официальные разрешения от российской стороны. Власти республики заявляли о намерении провести переговоры по данному вопросу с РСК «МиГ» и другими российскими структурами.