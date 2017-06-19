Дамаск, 19 июня, 2017, 23:33 — ИА Регнум. Возглавляемая США военная коалиция перебазирует свои самолёты в Сирии, чтобы их обезопасить, сообщает RT со ссылкой на заявление представителя коалиции.

PACAF Пилоты ВВС США

Такое решение объясняется соображениями благоразумия и желанием обезопасить экипажи самолетов коалиции. Поводом стали недавние столкновения с силами законного правительства Сирии и их союзников.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня истребитель ВВС США F-18А сбил сирийский боевой самолет Су-22 над Эр-Раккой, объяснив это некой «самообороной».

Представители официального Дамаска подчеркнули, что сбитый американцами сирийский истребитель участвовал в боевой операции против формирований террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и обвинили коалицию в пособничестве боевикам.

19 июня Министерство обороны России официально заявило, что теперь все самолёты коалиции в районах действия российских ВКС будут сопровождаться средствами наведения российских систем ПВО. Кроме того, с 19 июня Россия прекратила сотрудничество с США по положениям меморандума о предотвращении инцидентов в сирийском небе.