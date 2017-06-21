Санкт-Петербург, 21 июня, 2017, 10:38 — ИА Регнум. 25 июня возле Меншикова бастиона Петропавловской крепости пройдет фестиваль в честь Международного дня йоги. Под открытым небом будет проведены мастер-классы по основным видам йоги под живую музыку с индийскими мотивами.

Айтен Юран Жест

Ассамблея ООН учредила Междурнародный день йоги. Праздник решено было отмечать 21 июня, в день летнего солнцестояния. К традиции присоединилось уже около 180 стран, среди которых и Россия.

«Мы стараемся сделать этот праздник в основном для новичков, — поделилась с корреспондентом ИА REGNUM Людмила Липейко, руководитель фестиваля. — Каждый преподаватель, который придет от определенной школы, будет давать мастер-класс именно для начинающих. Будет объяснять, что такое йога, чем отличается одно направление от другого. Чтобы человек, который пришел первый раз, мог выбрать себе направление и мастера. Из-за того, что праздник выпадает на среду, мы вынуждены перенести его на выходной день».

Индийский йогин

Территория фестиваля будет разделена на зоны-шатры, в которых опытные инструкторы Санкт-Петербургских школ проведут занятия по разным видам йоги: хатха-йоге, аштанга-йоге, кундалини-йоге, аэро-йоге, йоге-flow, акро-йоге, женской йоге и йоге для родителей и детей. Всего будет более 20 школ, каждая из которых представлена одним или несколькими мастерами.

Кроме того, мастера из Индии проведут занятия для широкой публики на главной сцене фестиваля. Помимо асан (поз), они расскажут гостям о философии йоги.

«Во все главные страны от консульств и посольств были выделены лучшие мастера йоги из Индии, — рассказывает Людмила. — На нашем фестивале также будет несколько йогинов, среди которых, например, Вивек Тивари — представитель Института йоги в Дели. Он будет давать официальные асаны, которые делают во всем мире в этот день. Еще один мастер из Индии — Вишну Шуко — брамин, квалифицированный йогин из Варанаси. Помимо мастер-класса, он будет проводить завершающую часть праздника Аарати — это ритуал благодарения природы, космических сил и всех людей за всё произошедшее».

Йога

Занятия будут организованы под музыкальное сопровождение. Откроет фестиваль Гудимир (Максим Анухин), представитель нео-академической гусельной традиции, сочетающий русские и индийские мотивы. Вечерним хэдлайнером станет группа IMRAM, в состав которой входят музыканты из разных стран (Россия, Украина, Индия, Англия). Композиции коллектива представляют собой синтез стилей эмбиент, фьюжн, транс, этно, нью эйдж и сакральной музыки, в котором присутствуют суфийские и кельтские мотивы, традиционные индийские раги и ведические мантры. Завершит фестиваль гонг-оркестр.