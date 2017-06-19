Исламабад, 19 июня, 2017, 23:03 — ИА Регнум. В Пакистане погибли два военнослужащих ВМФ в результате нападения боевиков в провинции Белуджистан, заявили представители полиции, 19 июня сообщает Associated Press.

Kashif Mardani Военнослужащие ВМФ Пакистана

Автомобиль, в котором находились военнослужащие ВМФ, попал в засаду в юго-западном прибрежном городе Дживани, два человека погибли, трое получили ранения.

Нападавшие открыли огонь по автомобилю поздно вечером 19 июня, заявил представитель полиции Абдул Хаким.

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Наваз Шариф осудил нападение в провинции Белуджистан, которая граничит с Ираном и Афганистаном. В провинции наблюдается активность исламистских радикалов.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, 16 июня в провинции Пенджаб был предотвращен крупный террористический акт, два террориста были ликвидированы, троим удалось скрыться. Террористы планировали нападение на процессию в городе Дера-Гази-Хан.