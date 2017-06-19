Уфа, 19 июня, 2017, 22:13 — ИА Регнум. Чаще всего за прошедшую неделю региональными СМИ отмечались подробности празднования Дня России, детали прямой линии с Владимиром Путиным, острые моменты извечной детской темы и капризы погоды.

ИА REGNUM СМИ Башкирии

Кто как праздновал День России

13 июня ИА «Башинформ» сообщило, что памятник Советскому солдату открыт в селе Кармаскалы в рамках празднования Дня России. Торжественное мероприятие состоялось на территории парка Победы. Реконструкция памятника проводилась совместными усилиями регионального отделения Российского военно-исторического общества, председателем которого является председатель Госсобрания республики Константин Толкачев, и администрации муниципалитета. Отделение общества передало району скульптурную композицию Советского солдата и пилоны с памятными надписям. СМИ сообщали также, что в День России Владимир Путин в торжественной обстановке в Кремле вручил паспорта граждан РФ десятерым юным россиянам, отличившимся во время обучения или проявившим себя в экстренной ситуации. Документ из рук главы государства получила и 14-летняя школьница из лицея №12 города Ишимбая. Анастасия Бочкарева — отличница и активистка, она — постоянный участник конкурсов по пропаганде здорового образа жизни, а также победитель всероссийских соревнований по спортивным танцам.

Резиновый участок

Газета«Республика Башкортостан» в этот день рассказала, что в Башкирии на пустом садовом участке в Иглинском районе гражданин Узбекистана в течение нескольких месяцев прописывал иностранных граждан. В местный отдел полиции он подавал фиктивные документы о проживании мигрантов, легализовав пребывание в России 260 человек. На деле на садовом участке не было ни дома, ни других построек. Узнав о разоблачении, злоумышленник стал возводить нежилое одноэтажное здание, надеясь скрыть незаконные действия. По результатам доследственной проверки возбуждены уголовные дела по статье «фиктивная постановка на учет иностранца по месту пребывания в жилом помещении в РФ».

Опасное селфи

Ряд СМИ 13 июня сообщил, что на железнодорожной станции Янаул 16-летняя горожанка получила удар электротоком при попытке провести фотоселфи. Находясь в нетрезвом состоянии, девушка взобралась с фотоаппаратом на крышу товарного вагона. Снимки сделать она не успела, получив удар электротоком силой 27 тысяч вольт. Получив ожоги 90% тела, пострадавшая в крайне тяжелом состоянии была доставлена в городскую больницу. Борьба за ее жизнь продолжается. Сейчас следственные органы проводят ряд мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия. Готовится представление в адрес руководства железной дороги. Необходимо, в частности, усилить охрану обьектов, оборудовать их системами видеонаблюдения.

«Золотые парашюты» «Башнефти» отменяются

14 июня сообщалось, что Ленинский районный суд Уфы удовлетворил требования прокурора Башкирии Андрея Назарова о признании несоответствующими закону и не подлежащими применению программ «Башнефти», предусматривавших выплаты прежнему топ-менеджменту компании за 2016 год. Выплаты могли составить 2,7 млрд рублей, отметил ряд СМИ со ссылкой на сообщение АНК. Прокурор оспорил положения программ «О долгосрочной мотивации работников «Башнефти» на 2015−2019 годы» и «О дополнительном ежегодном вознаграждении президента «Башнефти» на 2015−2017 годы». АНК запрещено производить предусмотренные этими программами выплаты. В исковом заявлении прокурор отметил, что назначение выплат носило произвольный характер, фактически они свидетельствовали о дискриминации одних работников перед другими, что запрещено при установлении условий оплаты труда. «Бывшее руководство «Башнефти» использовало полномочия по принятию локальных нормативных актов по трудовым вопросам в целях получения личной материальной выгоды», — отмечает АНК в своем сообщении, ссылаясь на исковое заявление прокурора. Он посчитал также, что данные нормы были включены в условия программ «Башнефти», чтобы обойти установленные трудовым законодательством ограничения на выплату «золотых парашютов» топ-менеджерам компаний с госучастием.

Дивидендов от «Башнефти» подождут

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день продолжил тему «Башнефти». Правительство Башкирии не планирует заимствований и отсрочек финансирования бюджетных расходов в связи с переносом на конец года выплаты дивидендов «Башнефти» за 2016 год. Профицитное исполнение бюджета прошлого года позволяет этот кассовый разрыв покрыть за счет остатков, которые есть сейчас на счетах бюджета. Республиканский бюджет в 2016 году был исполнен с профицитом 12,52 млрд рублей, или 7,7% доходов. Ранее власти региона выражали надежду на то, что «Башнефть» заплатит дивиденды на уровне 2015 года — 7,5 млрд рублей за 25% акций, принадлежащих республике. В конце июня совет директоров «Башнефти» предложил перенести дивидендные выплаты на конец года, объяснив решение тем, что компании предстоит увеличить капзатраты на ремонт уфимской группы НПЗ. Власти Башкирии это решение поддержали. С октября прошлого года основным акционером «Башнефти» является «Роснефть», которая приобрела его у государства за 339,7 млрд рублей. Позже эксперты сообщили, что перенос выплат может быть связан с желанием «Роснефти» сэкономить на налоговых выплатах. Налоговый кодекс освобождает от уплаты налога на прибыль компании, владеющие более 50% акций в другой компании не менее года до принятия решения о дивидендах. В остальных случаях налог на прибыль в виде дивидендного дохода составляет 13%.

Скандальная норма отменена

Ряд СМИ 14 июня сообщил, что депутаты Госсобрания Башкирии проголосовали за отмену нормы регионального Семейного кодекса, разрешавшей заключать браки лицам, не достигшими 16 лет. До внесения изменений Семейный кодекс республики позволял заключение ранних браков, но законодательно нижний предел брачного возраста и порядок этой процедуры установлены не были. Разрешение на брак подросткам до 16 лет выдавалось по усмотрению муниципалитетов. В декабре 2015 года депутаты по инициативе прокуратуры приняли поправки в кодекс, разрешающие браки с 14 лет подросткам при беременности и рождении детей. Общественники усмотрели в поправках прокуратуры не ужесточение позиции по отношению к ранним бракам, а, наоборот, их пропаганду. В феврале после широкого общественного резонанса, который получила инициатива, возрастной ценз был повышен до 15 лет. Предполагалось, что разрешение на такой брак должен дать госкомитет по делам юстиции республики. В Башкирии ежегодно регистрируется 15−20 браков, заключенных подростками, не достигшими 16 лет. Случаев регистрации брака лицами моложе 14 лет пока не было.

На прямой линии с Путиным

15 июня ряд СМИ сообщил, что президент России во время прямой линии поздравил супругов Сухаревых из Башкирии с рождением сына Михаила. О том, что у него буквально двадцать минут назад родился второй сын, президенту рассказал Артем Сухарев, которому медики уже дали малыша в руки. В своем обращении к президенту во время прямой линии врач одной из многофункциональных клиник Уфы — госпиталя «Мать и дитя» — Руслан Гарифуллин коснулся вопросов демографии и поддержки семей с детьми. Доктор рассказал, что работает акушер-гинекологом уже 15 лет. «За это время были периоды и снижения, и повышения рождаемости. Сейчас мы всерьез беспокоимся, что аукнутся 90-е годы, когда наблюдался серьезный демографический кризис, и рождаемость заметно снизится», — сказал он и спросил президента, будет ли продолжена программа по выплате материнского капитала, которая заканчивается в 2018 году, распространится ли она на третьего и последующих детей, и что государство намерено делать для выправления ситуации с рождаемостью? По мнению президента России, в стране «многое сделано, чтобы демографические тенденции приобрели устойчивый, позитивный характер». «У нас рождаемость растет темпами, которых нет сегодня в европейских странах», — заметил он. И сейчас, по мнению Путина, существенно сократилось количество молодых женщин детородного возраста. «Для улучшения ситуации необходим целый набор стимулирующих программ», — подчеркнул глава государства. В регионах со сложной демографической ситуацией были введены выплаты за третьего ребёнка, и рождаемость там «сразу выросла на 37 процентов», — сообщил президент, отметив, что нынешние меры в данном направлении дают результат. Владимир Путин также уверен, что необходимо стимулировать и рождение первого ребенка у молодых женщин, и второго и последующих у матерей более старшего возраста.

Первые по младенческой смертности в ПФО

Продолжая детскую тему в этот день, ряд СМИ привел тревожные факты. Рождаемость в Башкирии в январе-апреле текущего года упала на 10%, в прошлом году — на 5% (до 13,7 тыс. младенцев на тысячу населения). С 2010 года впервые в регионе отмечена убыль населения — минус 1 тыс. 300 человек, при том что в прошлом году был отмечен минимальный уровень общей смертности — на среднероссийском уровне (12,9 промилле). Республика «выбилась в «лидеры» в Приволжском федеральном округе по младенческой смертности». Этот показатель составил 6,8 промилле при среднем в РФ 5,2. Глава региона Рустэм Хамитов призвал «проанализировать причины такой ситуации» и «найти решения по совершенствованию системы оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным». Он также заметил, что к 2025 году «поставлена задача достичь ожидаемой продолжительности жизни в стране 76 лет», при том, что по результатам 2016 года она в Башкирии немногим превышала 70 лет.

Языки учились с нарушениями

ИА «Башинформ»15 июня отметило, что глава Башкирии Рустэм Хамитов провел совещание по вопросам преподавания государственных и родных языков в регионе. Участников совещания познакомили с итогами проверок, проведенных Рособрнадзором в общеобразовательных учреждениях республики, которые выявили ряд нарушений законодательных норм в части использования учебников и методических пособий, нормирования учебного процесса, а также несоответствия локальных актов некоторых школ нормам федерального и республиканского законодательства об образовании. Рустэм Хамитов подчеркнул, что в Башкирии созданы все условия для изучения государственных языков и языков народов республики. Приоритетом деятельности органов управления образованием и образовательных организаций, по мнению главы республики, должно быть удовлетворение потребностей школьников в изучении родных языков при условии строгого соблюдения федерального и республиканского законодательства.

Бюджетные места в вузах: больше физики, меньше математики

16 июня Башкирское региональное приложение к газете «Аргументы и факты»сообщило, что в этом году на приемную кампанию в вузы Башкирии выделено 9 тыс. 943 места, финансируемых за счет федерального бюджета. Это на 4,4%, или на 460 человек меньше, по сравнению с 2016 годом. Наиболее существенное сокращение произошло на бакалавриате — всего выделено 5 тыс. 633 места. Это на 10% (или на 600 мест) меньше, чем было. Специалистов останется примерно то же количество — 1521 место. А вот бюджетные места для магистров увеличили на 5% — 2 тыс. 789 мест (на 137 мест больше). Но при этом по некоторым программам бакалавриата контрольные цифры приема увеличены: «Информационная безопасность» (28,5%), «Физика и астрономия» (20%), «Компьютерные и информационные науки» (21%), «Химические технологии» (13,7%) и др. Уменьшено количество бюджетных мест на бакалавриате по следующим укрупненным группам специальностей: «Математика и механика» (21%), «Науки о Земле» (22%), «Биологические науки» (23%), «Электроника, радиотехника и системы связи» (45%), «Техносферная безопасность и природообустройство» и др. По программам подготовки специалистов значительных изменений нет.

Темпы инфляции

Ряд СМИ в этот день сообщил, что цены на товары и услуги в Башкирии за год выросли на 3,6%. Потребительские цены на товары и услуги в Башкирии за год (с мая 2016 по май 2017 года) выросли в среднем на 3,6%, следует из данных Башстата. Стоимость продовольственных товаров в среднем увеличилась на 4,3%, в том числе овощей на 5,7%, алкоголя — на 5,6%. Цены на непродовольственные товары выросли на 2,7%, услуги подорожали на 3,5%. С начала года инфляция в республике составила 1,3%.

Над детьми издеваются родители, няньки, воспитатели

ИА «Башинформ» 16 июня привело ряд вопиющих фактов жестокого обращения с малолетними детьми. Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летней женщины. Она обвиняется по статьям «Истязание заведомо несовершеннолетнего лица» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет». Выяснилось, что с ноября 2016 по март 2017 года обвиняемая оказывала платные услуги на дому — занималась воспитанием и уходом за 11-месячным ребенком. Мать заметила изменения в поведении малыша и установила в квартире скрытую камеру. На видео попал факт физического и психического насилия над грудничком. Няня наносила ему побои, бросала на детскую кроватку, выражалась нецензурной бранью, когда тот плакал. Женщина полностью признала свою вину.

Мировой судья по Бирскому району вынес приговор в отношении 32-летней жительницы Бирска. Она признана виновной по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением». Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вымещала свою злобу на четырехлетнем сыне, систематически избивая его. В один из таких моментов она нанесла ножом беспомощному малышу многочисленные порезы на теле. Подсудимая признала свою вину. Суд приговорил ее к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год шесть месяцев. После возбуждения уголовного дела ребенка изъяли из семьи и передали на воспитание родственникам.

Прокуратура Калининского района Уфы проверила исполнение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в детском саду города. В надзорное ведомство обратилась мать трехлетней воспитанницы и сообщила, что ребенок в дошкольном учреждении получил травму. В результате прокурорской проверки выяснилось, что девочка упала во время прогулки и получила ушибленную рану правого коленного сустава. Сотрудники учреждения не приняли своевременные меры по оказанию скорой медицинской помощи пострадавшей. По постановлению прокуратуры заведующую детсадом оштрафовали на 10 тыс. рублей по статье «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций». Старшему воспитателю и воспитателю группы объявлены выговоры.

Инновационно развиваемся

17 июня«Горобзор сообщил», что Башкирия поднялась с 34 на 3 место по «качеству инновационной политики» в рейтинге инновационного развития регионов России. Аналитическое исследование за 2015 год составили сотрудники Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ). По индексу научно-технического потенциала у Башкирии 5 место, по индексу инновационной деятельности — 25 место, по индексу социально-экономических условий для инновационной деятельности — 16. Суммарно по всем показателям Башкирия заняла в списке 5 место, поднявшись сразу на 10 пунктов, и оказалась в числе нескольких «прорывных» регионов страны, которые за год существенно улучшили свои позиции. А возглавила инновационный рейтинг Татария (во второй раз). На второй строчке — Москва, на третьей — Санкт-Петербург, на четвертой — Нижегородская область. Аутсайдером, замыкающим список из 85 российских регионов, стала Еврейская автономная область.

Гримасы непогоды

Ряд СМИ в этот день повествовал о разгуле природных сил. В селе Архангельское Архангельского района республики прошёл сильный ураган, сопровождаемый сильнейшим ливнем. Как сообщает издание «Уфимские заметки» со ссылкой на соцсети, разбушевавшаяся стихия сносила кровли домов и надворных построек. Повреждены линии электропередачи и повалены деревья. В соцсетях эмоционально говорилось также о «торнадо» (Верхние Киги) и «смерчах» (село Шафраново Альшеевского района). По объективным данным, дождливая погода повлияла на формирование уровней воды. Неблагоприятные погодные условия способствовали резкому подъему рек Сим и Юрюзань до 70 см в сутки. Как сообщает Башгидрометцентр, общий подъем рек составит 65−193 см. На реке Уфа ниже Павловского водохранилища ожидается рост уровня воды. Все реки сейчас находятся в берегах.

Капремонт: учимся собирать?

Газета «Республика Башкортостан»17 июня констатировала, что в республике определены лидеры и отстающие среди муниципальных образований по оплате взносов на капремонт. Как сообщает Региональный оператор РБ, с января по май 2017 года средний сбор по Башкирии составил 90,5%. В пятерке лучших находятся те районы и города, которые «перешагнули» планку в 94%. Лидируют Татышлинский район с показателем 102,8%, Архангельский район (101,6%) и Салават (101%). На четвертом месте — Уфимский район (100,1%), замыкает пятерку Межгорье с показателем 94,1%. В 46 городах и районах республики уровень сборов составляет свыше 80%. Уфа в этом списке находится на 30-м месте с показателем собираемости 87,5%. Как отмечают в Фонде, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с января по май) «наблюдается рост собираемости взносов по республике (+7,4%), который ранее составлял 83,1%».

«Сердце Евразии»: дождь, костюмы, Абдразаков

18 июня газета «Комсомольская правда в Уфе»рассказывала о проведении в Уфе международного музыкального фестиваля «Сердце Евразии». Одним из ярких моментов стал праздник национального костюма. В нем приняли участие более тысячи человек, которые съехались в Уфу со всей республики. Колонна участников в красочных башкирских, русских, татарских, украинских, удмуртских, чувашских, марийских и даже индийских и африканских костюмах прошествовала от площади перед Башкирским театром драмы им. Гафури до площади Салавата Юлаева, где к ним присоединились музыканты — участники традиционного праздника «Играй, моя гармонь!». Празднику не помешал даже внезапно начавшийся сильный ливень, некоторые участникам пришлось намочить костюмы, среди которых были настоящие шедевры народного творчества — аутентичные башкирские наряды, расшитые старинными монетами и кораллами, вес которых достигал 30 кг. В уфимском амфитеатре на склоне реки Белой уфимцы второй раз за лето слушали классику на траве — прошел опен-эйр «Симфоническая ночь» в рамках фестиваля «Сердце Евразии». Но если в 2016 году концерт Национального симфонического оркестр РБ посетило рекордное количество зрителей — более 20 тыс. человек, то на этот раз повторить прошлогодний успех помешали сильный ливень и гроза, бушевавшие в башкирской столице почти целый день. Тем не менее, желающих прикоснуться к прекрасному назло непогоде набралось порядка 2 тыс. человек. В нынешнем фестивале впервые принимал участие всемирно известный бас, экс-министр культуры республики и народный артист Башкирии Аскар Абдразаков. Каждое появление Абдразакова на сцене зрители встречали криками: «Браво!».

Чума грозит башкирским хрюшкам

Ряд СМИ в этот день сообщил, что африканская чума свиней (АЧС) зафиксирована в десяти субъектах федерации, в том числе в двух регионах ПФО (Самарская и Саратовская области). До конца года АЧС может распространиться на Мордовию, Удмуртию, Марий Эл, Башкирию, Ульяновскую, Костромскую и Кировскую области. От заболевания не защищена ни одна территория РФ, так как перемещение свинины трудно контролировать. Напомним, что в прошлом году правительство РБ запретило ввоз свиней из регионов, где фиксировались вспышки заболевания. Тогда случаи АЧС были зарегистрированы в 40 регионах России. В восьми объявили карантин.

Башкирия как трамплин

Ряд СМИ 18 июня отметил, что президент России Владимир Путин освободил от должности руководителя СУ СКР по Башкирии Григория Житенева. Согласно новому указу, Житенев возглавит Главное управление процессуального контроля Следственного комитета России. Григорий Житенев — выпускник Саратовской государственной академии права. Начинал карьеру в прокуратуре Пензенской области. С 2007 по 2012 год Григорий Житенев был заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета по Пензенской области. С января 2013 возглавлял СКР по Кировской области, с 31 октября — СУ СКР по Башкирии.